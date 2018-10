Flucht aus Venezuela: Eine Familie erzählt

Daniel ist dort groß geworden, hat aber auch Jahre in Österreich verbracht, hat einen österreichischen Pass. Er ist trotzdem 2006 in seine lateinamerikanische Heimat und zu seiner dortigen Familie zurückgekehrt: Mit einer soliden Ausbildung als Maschinenbautechniker und großen Plänen.

Er wollte in die Erdölindustrie, dort suchte man Fachkräfte wie ihn. Doch unter der sozialistischen Diktatur von Hugo Chavez tickten die Uhren in Venezuela rasch anders – und da waren Bürgerliche wie Daniels Familie fehl am Platz, vor allem weil einige in der Wirtschaftskammer des Landes aktiv waren – und die passte dem Regime nicht.

"Innere Feinde"

„Die Militärs haben in den Firmen die Kontrolle übernommen“ erinnert sich Daniel, „auf einmal galten Leute wie wir als innere Feinde“.

Das Regime habe konsequent wichtige Posten mit Günstlingen besetzt, „da war es egal, ob die eine Ausbildung hatten.“ Die Experten musste man ohnehin nicht rauswerfen, die gingen freiwillig, ins benachbarte Ausland, wo die dortige Erdölindustrie sie gut brauchen konnte.

Daniel blieb, baute sich eine Existenz auf. In Wien hatte er als Pizzabäcker gearbeitet, in Venezuela eröffnete er seine eigene Pizzeria, bald waren es drei. Das Geschäft lief gut, und mit der Diktatur konnte man sich irgendwie arrangieren. „Klar war Korruption Alltag“, gesteht er ein, „aber mit der Unverschämtheit der Behörden, lernst du umzugehen.“