Venezuela: Fluchtwelle erschüttert Südamerika

Venezuela/Kolumbien.

Maria (30) will sich nicht wegschicken lassen. „Ich versuche nur, zu überleben“, ruft sie dem Polizisten in Bogotá zu. Die alleinerziehende Mutter verkauft Bonbons an die Passanten, für umgerechnet fünf Cent das Stück.

Maria kam wie so viele Zehntausende über den Landweg, überquerte die Grenzbrücke in Cucuta, wo es eine erste Hilfsstation der katholischen Kirche gibt. Rund 300 Venezolaner treffen nach einem Bericht des Radiosenders Caracol täglich neu in Bogotá ein. Sie sind inzwischen überall: die Venezolaner putzen Autoscheiben an den Ampeln, betteln in den Einkaufsstraßen, verkaufen Kleinigkeiten wie Plastiksackerl. Manche stehlen und begehen Überfälle.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass rund 2,4 Millionen der 31 Millionen Einwohner Venezuela verlassen haben, ein Gutteil davon in den vergangenen vier Jahren, und die Fluchtbewegung hält an. Die Gründe: Hunger, katastrophale medizinische Versorgung und Unterdrückung.

Doch nun bringt die Massenflucht die Stabilität der Nachbarstaaten ins Wanken. Sie erleben humanitäre Krisen, ausländerfeindliche Übergriffe, einige Regionen haben den Notstand ausgerufen und setzen das Militär ein. Sogar politische Bündnisse zerbrechen – und der Widerstand der lateinamerikanischen Staaten gegen die Diktatur in Caracas wächst.