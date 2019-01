Sozialismus à la Venezuela: Von der Revolution in die Katastrophe

Begonnen hat alles mit Hugo Chavez. Als der sozialistische Ex-Militär 1999 die Präsidentschaft übernahm, startete er die „Bolivarische Revolution“, benannt nach dem Unabhängigkeitskämpfer und Nationalhelden Simon Bolivar.

Sozialprogramme

Chavez startete Verstaatlichungswellen, etwa in der Ölindustrie, sowie ehrgeizige Sozialprogramme in den Bereichen Wohnbau, Verkehr, Bildung und Gesundheitsversorgung – finanziert allein durch den in den Nuller-Jahren beständig hohen Ölpreis.