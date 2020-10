Trump ist wieder da: "Werde jedem einen dicken, fetten Kuss geben"

Möglicherweise kreiere der Präsident wie schon vor zwei Wochen im Weißen Haus wieder ein „Superspreader”-Event, nachdem zig Neu-Infektionen gemeldet werden müssen. Trump bestritt die Vorwürfe und nannte die Medien das „krankeste Zeug”, was es auf der Welt gebe.

Seine einstündige Rede, die aus bekanntem Eigenlob und weitgehend faktenfreier Verleumdung der Demokraten bestand, enthielt wenige Neuigkeiten mit Substanz. Bis auf ein Detail: Trump drohte indirekt damit, im Falle seiner Wiederwahl gegen Vorgänger Barack Obama wegen einer angeblichen Konspiration gegen seine Wahl 2016 strafrechtliche Schritte einzuleiten.Trump ist offenbar der Überzeugung, dass nur regelmäßige Präsenz in der Öffentlichkeit den Negativ-Trend in den Umfragen brechen kann. Heute (Dienstag) steht daher eine Visite in Pennsylvania an. Am Mittwoch und Donnerstag sollen Iowa und North Carolina folgen. In allen genannten Bundesstaaten kämpft Trump gegen schlechte Umfragenwerte.