US-Wahlkampf: Donald Trump ist "back on the road"

25 Tage vor der Präsidentschaftswahl ähneln Donald Trumps Rundumschläge, ausgelöst durch zweistellige Umfragen-Vorsprünge seines Herausforderers Joe Biden, einem "Hail Mary Pass". So nennen die Amerikaner einen Spielzug, den der Spielmacher einer verzweifelten Football-Mannschaft in höchster Not versucht, weil er eigentlich überhaupt nicht gelingen kann.

Trump will acht Tage nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus wegen Corona möglicherweise schon an diesem Wochenende wieder aktiv in den Wahlkampf einsteigen. Kundgebungen in Florida und Pennsylvania sind im Gespräch. Spätestens am Montag will Trump wieder voll "on the road" sein.

Rückfall nicht auszuschließen