Trump spricht zu Amerikanern - vor gefälschtem Hintergrund?

"To my favorite people in the world" steht über dem Video, das Trump vor wenigen Augenblicken auf Twitter veröffentlicht hat. An seine "Lieblingsmenschen" richtet er sich - nur wenige Tage nach Bekanntwerden seiner Covid-19-Infektion.

"Auch ich bin ein älterer Herr", sagt Trump, wild gestikulierend. "Ich weiß, es weiß niemand", scherzt er mit ernster Miene. "Sagt es ihnen nicht."

Die Message bleibt dieselbe wie in den vergangenen Tagen: Vor Corona müsse man sich nicht fürchten, Amerika sei auf dem schnellsten Weg, ein Heilmittel zu finden. Trump selbst habe so "hervorragende" Medikamente erhalten, dass er "auf der Stelle das Spital verlassen" wollte. "Ihr sollt dieselbe Medizin kriegen", verspricht der Präsident - und zwar "gratis" und "bald", die Behandlung sei "stark" und "völlig sicher".