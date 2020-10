US-Wahlkampf: Donald Trump will TV-Debatte verschieben

"Zeitverschwendung"

Trump, der für seinen zerstörerischen Auftritt am 29. September vernichtende Kritiken erhielt, reagierte auf seinem Lieblingssender Fox News: „Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden, das ist lächerlich.“ Der Präsident äußerte den Verdacht, dass man ihm bei diesem Format „jederzeit den Ton abdrehen kann“ und seinen Kontrahenten Biden bevorteilen wird.

Stattdessen regte Trump am Donnerstag eine Verschiebung um eine Woche an, um ein persönliches Treffen zu sichern. Was dann aus der dritten und letzten TV-Debatte am 22. Oktober in Nashville wird, ist damit ungewisser denn je.