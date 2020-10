Auftritte im Eiltempo: Trump kämpft gegen fallende Umfragen in Schlüsselstaaten

Sie werden sehen, der Präsident wird Biden in der Schlussetappe niederringen.“ Trumps Wahlkampfberater geben sich gegenüber der Washington Post kämpferisch. Der Präsident, so wird betont, sei „stark, energiegeladen und entschlossen, loszulegen.“ Allzu viel Zeit zum Loslegen bleibt dem Titelverteidiger allerdings nicht mehr. Drei Wochen sind es noch bis zur Wahl und Trump muss zuschauen, wie - zumindest in den Meinungsumfragen - alles in die falsche Richtung läuft.

Kampf um die Industriestaaten im Nordosten

In USA-weiten Umfragen liegt Herausforderer Joe Biden ohnehin seit Monaten vorne, inzwischen mehr als zehn Prozent. Worauf Trump bisher hoffen konnte, waren die umkämpften „swing states“, jene Schlüsselstaaten im US-Wahlkampf, die nicht ohnehin in fixen Händen einer Partei und ihres Kandidaten sind. Trump gelang 2016 ein Wahlsieg, weil er in den abgewirtschafteten Industriestaaten des US-Nordostens punkten konnte. Dort gingen sämtliche „swing states“ von Ohio bis Wisconsin an ihn.