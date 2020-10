Russen wollen nicht mit Amerikanern zum Mond

Russland will beim US-Mondprogramm nicht mitmachen. Der Chef der russischen Weltraumbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, hielt eine Beteiligung an der von den USA geplanten Station in der Mond-Umlaufbahn, „Lunar Gateway“, am Montag für unwahrscheinlich.

Das Projekt sei in seiner derzeitigen Form zu sehr auf die USA „konzentriert“, sagte Rogosin auf dem virtuellen Internationalen Raumfahrt-Kongress IAC. Deshalb sei es „wahrscheinlich“, dass sich Russland nicht „in großem Maßstab“ daran beteiligen werde, sagte der Roskosmos-Chef weiter. Im Gegensatz zu „Lunar Gateway“ sei die derzeitige Internationale Raumstation ISS ein „wirkliches internationales Projekt“, fügte er hinzu.