Fly me to the moon: Das neue Wettrennen um den Mond

Die Privatisierung des Mondes

Für alle Konkurrenten, ob staatlich oder nicht, gehe es letztlich um Gewinne – also „um die Privatisierung des Mondes“, wie der Kreml feixte. Auf dem Erdtrabanten gibt es lukrative Bodenschätze: „Helium-3 etwa könnte für Fusionskraftwerke benötigt werden, die es derzeit noch gar nicht gibt“, sagt Stumptner. Das verspräche in klimakritischen Zeiten massive Vorteile, so sehr das auch nach Science Fiction klingt. Auch Solarkraftwerke im Orbit, die Strom auf die Erde schicken, seien technisch machbar.

Ob man das aber darf, ist juristisch nicht ganz klar. Die Russen, die technologisch hinterherhinken, erinnern die USA daher gern an Verträge aus dem 20. Jahrhundert, die Mond und All als Allgemeingut sehen. „Das Problem ist, dass die Amerikaner nie unterschrieben haben“, so Stumptner – die Russen auch nicht.