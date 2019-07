50 Jahre nach Apollo: Der Mond bleibt im Gespräch - und schwer erreichbar

Mit der Sojus zur Nr. 1

Franz Viehböck war als Assistent am Institut für Elektronische Messtechnik an der TU Wien tätig, als Anfang der 1990er-Jahre die Ausschreibung für einen österreichischen Kosmonauten publik wurde. Die Mission mit der MIR erfolgte im Oktober 1991. Neun Tage verbrachte Viehböck damals im All. Bis jetzt ist er der einzige Österreicher, der von einem solchen Ausflug erzählen kann. Vor zehn Jahren wurde ein Kleinplanet "Viehboeck" getauft. Im kommenden Jahr übernimmt der "Austronaut" den Vorstandvorsitz bei der niederösterreichischen Berndorf AG.

Herr Viehböck, wie haben Sie den Start mit der Sojus erlebt? Es wird erzählt, dass die heftigste Reaktion bei einem Raketenstart nicht das Staunen sei - sondern Übelkeit.

Freude und Staunen

Franz Viehböck: Dass einem schlecht wird, kann schon passieren. Die Reaktion ist vergleichbar mit der Seekrankheit. Etwa ein Drittel der Menschen reagiert auf diese Weise. Aber das bekommt man in den Griff. Mir wurde nicht übel. Ich durfte mich einem ganz hingeben - der Freude und dem Staunen.

Ihre Weltraumreise liegt schon lange zurück. Würden Sie noch einmal ins All abheben wollen?

Viehböck: Es gibt aktuell kein Projekt dazu. So gesehen, stellt sich die Fragen nicht. Ich behalte also meinen Flug als schönes einmaliges Erlebnis in Erinnerung.

Der britische Unternehmer Richard Branson spricht schon seit Jahren davon, mit seinem Unternehmen " Virgin Galactic" Raumflüge für Weltraumtouristen anbieten zu wollen. Bis jetzt ist das allerdings Zukunftsmusik. Sind künftige Missionen zum Mond aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt notwendig?

Viehböck: Ich meine schon, dass es mit dem Abenteuer Mond nicht vorbei ist. Sowohl was den Mond als Urlaubsdestination oder als Forschungslabor betrifft, sind einige Projekte in Planung. Und das ist gut so.

Als Neil Armstrong, Edwin " Buzz" Buzz Aldrin und Michael Collins vor 50 Jahren mit einer Saturn-V-Rakete zum Mond aufbrachen, verfolgten Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihre Mission. Hat die Faszination vom Weltraum seither abgenommen?

Viehböck: Nein. Im Gegenteil, sie hat sogar zugenommen. Und das ist ja wirklich positiv, wenn das Interesse an Technik zunimmt,

Sie musste für Ihre Mission mit der MIR Russisch lernen, beherrschen sie es noch?

Viehböck: Nur mehr ein paar Worte und Sätze. Mit Clemens Lothaller, der auch für diese Mission ausgewählt worden war, habe ich vier Monate lang Russisch gelernt. Täglich.