Wie sich Franz Viehböck an seinen Weltraumflug erinnert

Wie war es, plötzlich berühmt zu sein?

Damals war mir das alles nicht so bewusst. Während der Kosmonauten-Ausbildung haben wir abgeschieden im Sternenstädtchen nahe Moskau gelebt. Es gab zuvor ein paar Interviews, aber was danach kam, war heftig.

Werden Sie heute noch auf der Straße angesprochen?

Es passiert ab und zu. Ich finde das auch schön. Aber damals war es störend. Wenn ich in ein Restaurant ging, gab es keine Privatsphäre.

Aber Sie haben sich damals auf die Ausschreibung beworben.

Wenn man jung ist, hat man diesen Abenteuergeist in sich. Ich reise gerne und habe als Student jeden Sommer woanders verbracht. Zudem war ich gesund und dachte, das mache ich jetzt.

Zwei Jahre zuvor explodierte das NASA-Space-Shuttle Challenger mit allen Astronauten an Bord. Keine Angst?

Als Techniker versucht man, das Risiko, so gut es möglich ist, abzuschätzen. Deshalb habe ich während der Ausbildung diese Themen hinterfragt. Was ist, wenn der Sauerstoff knapper wird? Welche Escape-Möglichkeiten gibt es? Ich habe Sicherheit gewonnen, weil alles gut durchdacht war. Aber ich habe einen Moment gehabt, vier Minuten vor Start, da war ich alleine in einem Raum und bekam panische Angst. Ich habe gewusst, dass ich Vater werde und dachte, ich sehe meine Tochter nicht mehr. Ich bin dann raus aus dem Zimmer und habe geschaut, dass ich unter Leute komme.

Am 2. Oktober 1991 sind Sie dann doch abgehoben.

Man ist fokussiert, steigt ein und positioniert sich. Ich war angespannt und nervös. Wenn uns damals einer gefragt hätte, wie viel ist zwei plus zwei, hätten wir es nicht gewusst. (lacht) Naja, und dann in der Startphase wird man in die Liegeschale gedrückt und es geht hinauf. Das ist eine dreistufige Rakete. Wenn die erste Stufe ausgebrannt ist, wird sie weggesprengt, da kommt es zu einem schlagartigen Abbruch des Schubes. Dann gibt es ein Sicherheitssystem, das die Kapsel mit der Crew wegsprengt, ein harter Schlag. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Nach weniger als neun Minuten kommt ein Stoß, wie ein Tritt in den Hintern: Dann ist man im Orbit, schwerelos, und umkreist die Erde mit 28.000 Kilometer pro Stunde.

Und wie fühlt sich das an?

Heute würde man sagen: "Cool".

Sie haben auf der Raumstation weder Tag noch Nacht erlebt.

Dadurch, dass man so schnell fliegt, umkreist man die Erde in neunzig Minuten. In 24 Stunden erlebt man 16-mal Tag und Nacht. Das störte nicht, wir haben nach Moskauer Zeit gelebt. Wenn es dunkel sein soll, zieht man die Jalousien runter.

Und wenn man raussieht? Wie ist der Blick auf die Erde?

Faszinierend, aber mit ein paar Macken, die zu denken geben. Man sieht, wie der Mensch den Planeten ruiniert. Ich war nach dem Golfkrieg oben, wo in Kuwait die Ölfelder gebrannt haben. Da sieht man grau-braune Flüsse, die in einen türkisen Ozean fließen. Oder das Abbrennen der Urwälder in Brasilien, wir haben die Flammen wegen des Windes gesehen.