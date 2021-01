Trump frisst Kreide: Der Widerstand gegen ihn wächst trotzdem

„Ungefähr so wie Fort Knox.“ Das ist die Standard-Antwort von Experten in Washington auf die Frage, wie es um die Sicherheit der in elf Tagen stattfindenden Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden bestellt sein wird. „Eine zweite Erstürmung wird es nicht geben“, sagte ein hoher Beamter des Außenministeriums dem KURIER mit Blick auf in rechten Internet-Foren zirkulierende Spekulationen: „Wer sich mit dem Gedanken trägt, die Zeremonie zu stören, wird sein blaues Wunder erleben.“

Sichtbarster Ausdruck, dass die Verantwortlichen aus der Katastrophe gelernt haben, ist ein mehr als zwei Meter hoher Metallzaun. Er wird für 30 Tage rund um den Kongress hochgezogen. Zudem werden die lokalen Sicherheitsbehörden rund um die 2.300 Mann starke „Capitol Police“ mit über 6.000 Nationalgardisten verstärkt.