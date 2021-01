Der tote Polizist am Kapitol war Trump-Fan

Die Hintergründe des Zwischenfalls, der teilweise per Handy-Video festgehalten wurde, sind noch unbekannt. Augenzeugen aus der Gruppe der Eindringlinge sagten gegenüber US-Medien, der Schuss auf Babbitt sei unverhältnismäßig gewesen. Die Polizei in Washington verweist auf „intensive Ermittlungen” Der Beamte wurde, wie in solchen Fällen üblich, vorübergehend vom Dienst freigestellt.

Insgesamt wurden nach Angaben der Behörden 50 Polizisten bei dem Groß-Einsatz verletzt, 15 mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Unterdessen hat die massive Kritik am „Total-Versagen” (Ex-Außenminister Colin Powell) der „Capitol Police” und anderer Institutionen zu ersten Personalentscheidungen geführt. Der Chef der Kapitol-Polizei, Steven Sund, wird sein Amt am 16. Januar abgeben. Sund wird unter anderem zur Last gelegt, den Einsatz mangelhaft vorbereitet zu haben, obwohl rechte Gruppierungen seit Wochen in sozialen Medien quasi zum Sturm auf den Kongress am 6. Januar aufgerufen hatten.