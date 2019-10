Trump blockiert Amtsenthebungsverfahren

Je schneller das “House” das Verfahren offiziell einleitet, so wird bei einigen Konservativen gedacht, desto eher könnte der Senat, der in dem Procedere wie ein Gericht das Urteil über Trump zu sprechen hätte, die Angelegenheit zu Ungunsten der Demokraten zu Fall bringen. Im Senat haben die Republikaner eine klare Mehrheit, die nach jetziger Bewertung nicht kippen wird.

Trump könnte es also darauf ankommen lassen. Er will aber nicht, dass das Verfahren überhaupt den Senat erreicht. Seine Forderung an Pelosi: Nehmen Sie die Amtsenthebung vom Tisch - und lassen Sie uns zur Sachpolitik zurückkehren. Dazu wird es vorläufig nicht kommen. Die Fronten sind so verhärtet wie noch nie. Gut 13 Monate vor der Präsidentschaftswahl, so konstatiert die New York Times, hat Trump dem Kongress “den Krieg erklärt”.