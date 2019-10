Trump wollte Wahlhilfe auch von anderen Staaten

Der inzwischen verschwundene Professor hatte Papadopoulos davon berichtet, dass Russland im Besitz von belastenden eMails über Hillary Clinton sei. Papadopoulos plauderte darüber bei einigen Drinks mit einem australischen Diplomaten in London. Kurz darauf informierte die Regierung in Canberra die Behörden in Washington.

Trumps Privat-Anwalt Rudy Giuliani bezeichnet Mifsud als ausländischen Agenten, gesteuert von Malta oder Italien, der Papadopoulos in eine Falle locken sollte. Belege dafür gibt es nicht. Dass Justizminister Barr persönlich als Bote Trumps auftrat und in England wie in Italien die dortigen Behörden um Hilfe bat, stößt bei den oppositionellen Demokraten sauer auf.