"Ukrainegate" setzt Trump weiterhin zu

Der US-Präsident sieht sich durch einen Mitarbeiter der US-Geheimdienste des Vorwurfs ausgesetzt, die Ukraine „angestiftet“ zu haben, sich zu seinen Gunsten in die US-Wahlen im November 2020 einzumischen. Später sei der Versuch unternommen worden, die Sache zu vertuschen.

Nach Angabe des anonymen „ Whistleblowers“, dessen offizielle Beschwerde am Donnerstagmorgen in Washington veröffentlicht wurde und dem KURIER vorliegt, forderte Trump seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenski am Telefon dazu auf, seinen aussichtsreichsten Rivalen bei der Wahl 2020 – den Demokraten Joe Biden – und dessen Sohn Hunter (49) mit staatsanwaltlichen Ermittlungen zu überziehen. Das sollte ihm bei der eigenen Wiederwahl helfen.