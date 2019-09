Trump rückt einem Amtsenthebungs-Verfahren immer näher

Donald Trump braucht die rhetorische Eskalation wie die Atemluft. In der von ihm losgetretenen Ukraine-Schmutzkampagne um Alt-Vizepräsident Joe Biden und dessen Sohn Hunter, die Trump ohne jeden Beleg für „korrupt“ erklärt hat, hat der US-Präsident den Bogen nach Ansicht vieler Kommentatoren überspannt. Hätte ein Republikaner gemacht, was Biden und dessen Sprössling laut Trump getan haben, säße er auf dem elektrischen Stuhl, erklärte der Präsident am Rande der UN-Vollversammlung in New York allen Ernstes.

Selbst altgedienten Konservativen verschlug es kurz den Atem. Sie erklären den Versuch Trumps, seinen derzeit wahrscheinlichsten Herausforderer aufseiten der Demokraten bei der Wahl in einem Jahr in die Nähe der Todesstrafe zu rücken, mit einer Art Kamikaze-Strategie.