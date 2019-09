UNO-Klimagipfel: Gretas Tränen ernten nur Trumps Spott

Mit einer wütenden Rede hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg beim UNO-Klimagipfel in New York für Aufsehen gesorgt. "Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran Ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen!", sagte Thunberg am Montag mit Tränen in den Augen und belegter Stimme.

Thunberg ist die Initiatorin der Jugendbewegung "FridaysForFuture", die vergangene Woche weltweit Millionen Menschen zu einem Klima-Streik auf die Straße gebracht hatte. Die Klima-Aktivistin und 15 weitere Kinder und Jugendliche aus zwölf Ländern haben am Montag eine Beschwerde beim Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen eingereicht.

Darin werfen sie den UN-Mitgliedsstaaten vor, nicht genug gegen den Klimawandel zu unternehmen und damit gegen die vor 30 Jahre verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention zu verstoßen, wie das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Montag mitteilte.