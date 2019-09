Trumps Kampfansage an die Globalisierung

Patriotismus, der stand am Anfang und am Ende – und er war das Leitmotiv in einer Rede, die sich gegen die Globalisierung richtete. Nicht internationale Institutionen, nicht globale Zusammenarbeit, „stolze Nationen“ seien die wahren Behüter von Demokratie und Freiheit.

Der Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung am Dienstag brachte den erwarteten Rundumschlag gegen alle Feinde der USA, die der Präsident rund um die Welt ausmacht. Von China bis zum Iran und Venezuela kamen alle dran, wurden den bewährten Trump’schen Adjektiven geradezu überschüttet: bösartig, hinterhältig, teuflisch und so weiter.