Trotz Angriffsstopps: Trump erneuert Kriegsdrohungen gegen Iran

Um Zivilisten so gut es geht zu schützen, waren die Angriffe für den frühen Freitagmorgen geplant. Kampf-Jäger sollen bereits in der Luft und Kriegsschiffe vor der Küste des Iran in Position gewesen sein, als Trump gegen 19.30 Uhr Ortszeit in Washington (1.30 Uhr am Freitag in Europa) die Aktion abrupt abblies.