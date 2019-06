Trump soll Vergeltungsangriff auf Iran geplant und dann abgeblasen haben

Nach dem Abschuss einer US-Drohne hat Präsident Donald Trump einem Bericht der New York Times zufolge einen Vergeltungsangriff auf den Iran autorisiert, diesen aber in letzter Sekunde abgeblasen. Die Flugzeuge seien bereits in der Luft gewesen und die Schiffe in Abschussposition, als der Befehl zum Innehalten gekommen sei, berichtete die Zeitung in der Nacht auf Freitag (Ortszeit).

Trump habe Angriffe auf einige Ziele wie Radarstationen oder Raketenbatterien erlaubt, hieß es unter Berufung auf nicht näher genannte Regierungsvertreter. Es sei unklar, ob die Angriffe möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt doch stattfinden könnten.