„Hält der Boom ist Trump kaum zu schlagen“

Trump Präsident aber gäbe das die Chance den Demokraten Wähler in der politischen Mitte abzuluchsen – und das vor allem in dem Teil der USA, der die letzte Wahl für ihn entschieden hat: Der „rust belt“, die alten kriselnden Industriestaaten im Nordosten des Landes.

Was ihm dort Rückenwind gibt, ist schlicht die Wirtschaftslage. Die US-Wirtschaft brummt seit Jahren, und Trump hat diesen Boom mit seiner unternehmerfreundlichen Steuerreform noch beschleunigt.

Arbeitslosigkeit auf Tiefststand

Sogar in den „rust belt“-Staaten ist die Arbeitslosigkeit stark gesunken und die Löhne steigen. „Wenn der Boom anhält in den nächsten 15 Monaten, dann ist er kaum zu schlagen“, lässt sich Luntz von Trumps derzeit mäßigen Umfragedaten nicht beeindrucken. Der Unmut der Menschen sei nämlich in beiden politischen Lagen zu verorten. Es ist ein diffuser Unmut, der sich, wie Luntz Daten deutlich machen, so ziemlich gegen alles richtet. Für einen gewieften Populisten wie Trump also leicht abzuholen. Im Wahlkampf-Modus befinde er sich ja ohnehin ständig, also könne er den Unmut auch nach vier Jahren als Präsident immer noch für sich nützen: „Populismus ist eine ganz schreckliche Art zu regieren. aber es ist ein sehr gutes Mittel um Wahlen zu gewinnen.“