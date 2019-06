Trump kündigt Ausweisung von Millionen Menschen an

US-Präsident Donald Trump hat eine Massenausweisung illegal eingereister Menschen angekündigt. In der nächsten Woche werde die zuständige Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement ( ICE) mit der Ausweisung von Millionen Menschen beginnen, die illegal ihren Weg in die USA gefunden hätten, twitterte Trump am Montag. "Sie werden so schnell ausgewiesen, wie sie reingekommen sind."