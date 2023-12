Drei Tote bei Einsatz von Israels Armee im Westjordanland

Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Nacht auf Donnerstag sind in Jenin im Westjordanland nach palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Sie seien bei einem Drohnenangriff auf ein Haus in der Stadt getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Ein dritter Mensch erlag demnach wenig später seinen Verletzungen. Unter den Toten war auch ein Minderjähriger. Von der israelischen Armee gab es dazu zunächst keine Informationen.

