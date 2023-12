USA "besorgt" über Berichte zu Israels Einsatz von weißem Phosphor

Weißer Phosphor ist hochentzündlich

Die auf den Granaten gefundenen Produktionscodes stimmen der Washington Post zufolge mit der Benennung überein, die vom US-Militär verwendet wird, um im Inland hergestellte Munition zu kategorisieren. Außerdem würden weitere Markierungen und Aufschriften auf weißen Phosphor hinweisen, hieß es weiter. Die Zeitung beruft sich auf eine eigene Analyse von Granatsplittern, die in einem kleinen Dorf im Libanon gefunden worden seien. Im Oktober hatte bereits die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Israel vorgeworfen, im Libanon und im Gazastreifen weißen Phosphor eingesetzt zu haben. Israel wies das zurück.

Weißer Phosphor ist hochentzündlich. Die giftige Substanz wird militärisch in Brandbomben, Signalmitteln, Leuchtspurmunition und Rauchbomben eingesetzt und kann schlimme Verbrennungen verursachen. Der Einsatz Weißen Phosphors gegen militärische Ziele ist umstritten, aber nicht verboten. Das Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen (CCW) von 1980 schließt nur den Einsatz entsprechender Brandbomben gegen Zivilisten aus.

Kirby sagte weiter, dass es wichtig sei, daran zu erinnern, dass weißer Phosphor einen legitimen militärischen Nutzen habe - etwa in Bezug auf Beleuchtung. "Jedes Mal, wenn wir Dinge wie weißen Phosphor an ein anderes Militär liefern, passiert das in voller Erwartung, dass es in Übereinstimmung mit diesen legitimen Zwecken und in Übereinstimmung mit dem Kriegsvölkerrecht verwendet wird", sagte er.