Todesurteil für Boston-Attentäter gekippt. Fall kommt vor Höchstgericht

Im Streit um das aufgehobene Todesurteil gegen den Attentäter vom Bostoner Marathonlauf zieht die Staatsanwaltschaft vor den Obersten US-Gerichtshof. Damit solle erreicht werden, dass die Verurteilung von Dzhokhar Tsarnaev zum Tode aufrechterhalten werde, erklärte Staatsanwalt Andrew Lelling am Donnerstagabend (Ortszeit). Das Strafmaß gegen den 27-Jährigen solle nicht neu verhandelt werden.

Tsarnaev sei ein "ideologisch motivierter Massenmörder", der die Todesstrafe verdient habe, erklärte Lelling. Ein Bundesberufungsgericht in Boston hatte Ende Juli das 2015 verhängte Todesurteil gegen Tsarnaev aufgehoben. Das Gericht ordnete eine neue Verhandlung über das Strafmaß an, es ging also nicht um die Schuldfrage an sich.