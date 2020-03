Temeswar wählt: Ein Schwabe will den "Sonnenkönig" stürzen

Nach Antikorruptionsprotesten im Jahr 2017 in der Hauptstadt Bukarest erkannte Fritz: „Wir stehen in Rumänien an einem Wendepunkt, es braucht eine neue Revolution. Der Frust wächst, weil uns die Sozialdemokraten so enorm unter Kontrolle haben.“ Etwa 80 Prozent der Bürgermeister in Rumänien sind PSD-Mitglieder – die Nachfolgepartei der Kommunisten. „30 Jahre nach der Revolution ist die Macht des alten Systems ungebrochen. Das ist immer noch dieselbe Clique, aus PSD und PNL. Robu ist ein Vertreter dieses Systems“, meint Fritz, der einen kompletten Neubeginn fordert.

Wie kontert Robu? Entspannt: „Jeden Abend gehe ich durch meine Stadt. Die Leute machen Fotos mit mir, sie erzählen mir oft von Problemen. Ich bin sehr offen, aber ich spreche nie über die anderen Kandidaten, niemals.“