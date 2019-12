Revolutions-Pfarrer Tokés: "Rumänien ist ein postkommunistisches Regime"

Hatten Sie während der gesamten Zeit – die Revolution miteingeschlossen – nicht Angst, dass der Geheimdienst von Machthaber Nicolae Ceausescu, die Securitate, eines Tages kommt und Sie verschwinden lässt?

Ja, manchmal waren wir erschreckt und verängstigt. Das war die gesamte Gesellschaft. Nirgends gab es so viele Spione wie in Rumänien zu Zeiten der Securitate. Keiner wagte es, frei zu sprechen. Überall bespitzelten einen die Verräter. Die Menschen lebten in Elend, Armut und Dunkelheit. Der Strom wurde für jeden Tag gedrosselt. Das wurde nicht nur getan, um zu sparen. Es wurde auch getan, um die Menschen psychologisch und spirituell einzuschüchtern.

Bei der heutigen Podiumsdiskussion sind Sie auf jemanden treffen, der damals für die Securitate gearbeitet hat. Er machte nach der Revolution in Rumänien Karriere. Wie geht es Ihnen damit?

Ja, ein Securitate-Offizier war hier. Er war damals mit meinem Fall betraut. Er war der Vize-Anführer der Securitate in dieser Region. Das bloße Fakt, dass er hier war, demonstriert, wie die Situation nach 30 Jahren in Rumänien ist. Die Securitate ist noch immer präsent in der gesamten Gesellschaft. Das bloße Fakt, dass ich nach 30 Jahren solchen Figuren gegenübertreten muss, die die engagiertesten Unterstützer der Ceausescu-Diktatur waren, demonstriert, dass Rumänien noch immer ein postkommunistisches Regime ist. Es gibt sehr viele Historiker vom alten Regime, die die Realität, die Sachlage und historische Ereignisse bewusst missinterpretiert haben. Sie haben die Aufgabe, die Politik der Erinnerung zu beeinflussen. Sie schreiben die Geschichte der Revolution.

Was denken Sie: Warum war der Mann hier?

Ich habe jetzt gerade ein Verfahren gegen zwei, ehemals hohe Securitate-Offiziere in Bukarest. Diese Menschen waren Führer der Securitate in der Zeit von Nicolae Ceaucescu und Ion Iliescu. Sie haben mir vorgeworfen, ein Spion der ungarischen Geheimpolizei gewesen zu sein und Verrat begangen zu haben. Der Mann, der hier war, war der Augenzeuge eines Mannes in meinem Verfahren in Bukarest. Sie sind Provokateure und ihr politisches Engagement ist in Rumänien tief verankert.

Sind Sie wegen dieser Missstände zur ungarischen Fidesz gewechselt?

Nein, da gibt es keinen Zusammenhang. Das hab ich deshalb gemacht, weil mir der dritte Platz auf der ungarischen Liste angeboten wurde. Und das war ein sicherer Sitz im Europäischen Parlament.