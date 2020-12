Tagesbetreuungsstätte auf Lesbos kann gestartet werden

Die griechische Regierung hat "grünes Licht" für die Errichtung einer von der türkis-grünen Bundesregierung finanzierten Tagesbetreuungsstätte für rund 500 Kinder auf der Insel Lesbos gegeben. Das teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin Elisabeth Hauser zeigten sich über die Zusage erfreut. "Wirksame Hilfe vor Ort ist ein ganz zentrales Anliegen dieser Bundesregierung", so Schallenberg.

"Ich freue mich sehr, dass es uns gemeinsam mit dem SOS-Kinderdorf gelungen ist, dieses wichtige Projekt so schnell auf Schiene zu bringen. Damit können wir rasch und ganz konkret die Lebensumstände der Kinder im Flüchtlingslager verbessern und dazu beitragen, dass ihr Alltag kindgerechter gestaltet wird", wurde Schallenberg weiter zitiert. "Es ist sehr wichtig, den Kindern und Familien jetzt ganz schnell und konkret helfen zu können. Wir gehen davon aus, in den nächsten Tagen starten zu können. Diese Betreuungsstätte ist für die Kinder als allererstes ein sicherer Ort, an dem sie einfach Kind sein und spielen können, um ihre Not zumindest für einige Stunden am Tag zu lindern", ergänzte Hauser.