Podcast: Die Schande von Lesbos

Gute 3 Monate ist es mittlerweile her, dass das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in Flammen stand. Das neue Lager Kara Tepe sollte ursprünglich nur eine Übergangslösung sein, doch die Menschen sitzen dort immer noch fest. Zahlreiche Politiker, Glaubensvertreter und Hilfsorganisationen fordern die Aufnahme von Kindern und ihren Familien aus dem Lager. Die Bundesregierung setzt auf Hilfe vor Ort. Doch bringt diese überhaupt was? In der heutigen Folge spricht Moderatorin Caroline Bartos mit dem Leiter der Kommunikationsabteilung von Ärzte ohne Grenzen, Florian Lems, der mit den Teams vor Ort in Kontakt steht. Außerdem spricht sie mit Erik Marquardt, einem Mitglied des Europäischen Parlaments, über mögliche politische Lösungen.

Und: es gibt Neuigkeiten zur Impfzulassung in der EU.

