Südsudan: Hunger frisst ein ganzes Land auf

Gerne wohnt hier niemand. „Hier gibt es Geister“, erzählen die Bewohner. Arbeit gibt es kaum. Lebensmittel sind teuer. Ein Becher Bohnen kostet 5 Dollar, ein Becher Mehl 3 Dollar. „Ich denke nicht an morgen“, sagt eine Frau. Neun Kinder muss sie versorgen.

Bildung ist Luxus

Bildung ist Luxus. Schule ist hier nicht gratis. „Manche Eltern schicken ihre Kinder deshalb lieber zum Betteln“, sagt Emanuel Warnyang. Er ist einer der „Chefs“ auf dem alten Friedhof und selbst Analphabet. Seine 16 Kinder sollen Bildung bekommen. „Damit sie ein besseres Leben haben.“

Von so einem träumt auch Viola. Die 14-Jährige steht selbstbewusst zwischen den Baracken. „Nein!“, sagt sie entschieden. „Ich will nicht gleich heiraten. Ich will studieren.“ Viola will Ärztin werden. Dass sie in die Schule gehen kann, verdankt sie einer Schulpatenschaft der Caritas. Insgesamt 80 Kinder und Jugendliche vom Friedhof werden auf diese Weise unterstützt. Sie sollen der Armut und dem Hunger entkommen.