Warum der Sudan das aktuell größte Flüchtlingscamp der Welt ist

Abdirahman Ali , der für den Sudan zuständige CARE-Länderdirektor , schildert gegenüber dem KURIER die fatalen Zuständen: " 25 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, das ist die Hälfte der Bevölkerung. Fünf Millionen Menschen sind in einer wirklich katastrophalen Lage. Sie müssen um ihr Überleben fürchten, es mangelt an Zugang zu Nahrung, Trinkwasser, Sanitäranlagen." Gleichzeitig häuften sich die Fälle von Durchfallerkrankungen, Cholera und tropischen Krankheiten wie Malaria. "Es ist unvorstellbar, wie die Menschen überleben."

© via REUTERS/Mohamed Zakaria Frauen und Kinder sind laut CARE Opfer beispielloser Gewalttaten in diesem Konflikt.

"Krieg der Generäle" Im April 2023 brach der "Krieg der Generäle" aus: Der Anführer der paramilitärischen „Rapid Support Forces“ (RSF), General Mohammed Hamdan Dagalo, kämpft gegen die sudanesische Armee unter Abd al-Fattah al-Burhan. Die Stadt Al-Fashir, wo aktuell heftig gekämpft wird, gilt als wichtigster Knotenpunkt für Hilfslieferungen, ist also für beide Konfliktparteien strategisch wichtig, 47 Millionen Einwohner zählt der Sudan, die Hälfte ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Neun Millionen sind auf der Flucht, die WHO warnt vor einer Hungersnot.

Derzeit sammeln sich die Kämpfe um Al-Fashir im Westen, die Stadt gilt als die letzte Hochburg der Armee in der Region. Täglich fallen Raketen, die die RSF aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland erhalten. Zuletzt haben die Paramilitärs das letzte dort funktionierende Krankenhaus gestürmt und das Feuer eröffnet; danach haben Ärzte ohne Grenzen und das Gesundheitsministerium alle Aktivitäten im Spital gestoppt. Flucht ohne Sicherheit Die Flucht aus der Stadt in die umliegende Region Darfur ist qualvoll: Auf dem mehr als 300 Kilometer langen Weg sind die Menschen laut CARE Temperaturen von über 50 Grad Celsius ausgesetzt, ohne genügend Nahrung oder Trinkwasser. Der Süden und Osten Darfurs zählt die meisten Geflüchteten des Landes. Insgesamt haben rund neun Millionen Menschen ihr Zuhause verloren, unzählige bereits zum wiederholten Mal. Über sieben Millionen befinden sich innerhalb des Landes auf der Flucht – so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Zwei Millionen sind in die Nachbarländer geflohen, allen voran in den Tschad und den Südsudan; Länder, die Schwierigkeiten haben, selbst die eigene Bevölkerung zu ernähren.

Abdirahman Ali spricht sehr bedacht. CARE ist vor Ort auf Zusammenarbeit mit den Machthabern der jeweiligen Regionen angewiesen. Die größte Schwierigkeit sei im Moment "die eingeschränkte Bewegungsfreiheit von Material, Ressourcen und Helfern. Wir sind in Darfur und um die Hauptstadt Khartum tätig, dazwischen gibt es Frontlinien und Check-Points zu passieren. Oft wird die Erlaubnis verwehrt, das schränkt unsere Hilfsmöglichkeiten stark ein", so Ali. Neben den Kriegen in der Ukraine und in Gaza läuft jener im Sudan so gut wie unter dem Radar der Welt. Das zeige die finanzielle Hilfe: "Derzeit sind gerade mal 16 Prozent unserer benötigen finanziellen Mittel gedeckt", so Ali. Wie viele Menschen gestorben sind, weiß niemand genau. Manche Schätzungen gehen von bis zu 150.000 Toten aus, darunter laut CARE auch humanitäre Helfer.

© APA/AFP/- Kämpfer der Sudanesischen Befreiungsbewegung, einer sudanesischen Rebellengruppe, die im sudanesischen Bundesstaat Darfur aktiv ist und Armeechef Abdel Fattah al-Burhan unterstützt, 28. März 2024.