Warum die Krise im Sudan dem Kreml nutzt: Putins Söldner sind dort aufs Gold aus

USA fürchten russischen Einfluss

Hauptgrund dafür ist, dass Washington unbedingt einen russischen Militärhafen an der sudanesischen Küste des Roten Meeres verhindern will. Dieser ist seit einiger Zeit zwischen Khartum und Moskau im Gespräch – und würde den US-Interessen in der Region massiv zuwiderlaufen. „Die Vereinigten Staaten werden nicht zulassen, dass ausländische oder regionale Mächte die Freiheit der Schifffahrt durch die Wasserstraßen des Nahen Ostens, einschließlich der Straße von Hormuz und des Bab al Mandab (am Roten Meer, Anm.) gefährden“, steht nicht ohne Grund in der aktuellen US-Sicherheitsstrategie.

Bereits jetzt hat Russland mit dem Sudan einen wichtigen strategischen Partner in der Region. Sollte Moskau tatsächlich seinen Militärhafen am Roten Meer bekommen, könnte es an einer der wichtigsten Seehandelsstraßen seinen Einfluss geltend machen – und hätte auch eine der essenziellsten Energie- und Güterversorgungslinien für Europa in der Hand.