30 Jahre nach dem Völkermord: Wie Ruanda zum "Vorzeigeland" wurde

Strafzettel kommt per SMS

Beispielhaft wird häufig die Digitalisierung genannt, die in Ruanda wie in so vielen afrikanischen Staaten teilweise fortgeschrittener ist als in manchen Teilen Europas: Gesundheitsberatung und Testergebnisse kommen per SMS; Medikamente werden dank Drohnen bis vor die Haustür geliefert. Via Smartphone kann man sich jegliche Dokumente ausstellen lassen, unbürokratisch und ohne Warteschlage vor dem Magistrat.

"Sogar der Strafzettel fürs zu schnell Fahren kam wenige Minuten, nachdem ich geblitzt wurde, bereits per SMS", erzählt die Länderdirektorin der NGO Care in Ruanda. Der KURIER trifft die gebürtige Nordafrikanerin während eines Arbeitsbesuchs in Wien.