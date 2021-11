Südkorea: 80 Prozent geimpft – und trotzdem Überlastung der Intensivstationen

4.116 Corona-Neuinfektionen meldete das Land der Kirschblüten am Mittwoch. Die Zahl scheint nichtig im Vergleich zu den aktuellen Werten in Österreich (15.365 Neuinfektionen) und der Zahl der südkoreanischen Bevölkerung (51,78 Millionen). Bedenkt man jedoch, dass der Rekordwert seit der ersten nachgewiesenen Corona-Infektion bei etwa 3.000 lag, 79,1 Prozent der Bevölkerung als vollständig geimpft gelten und Südkorea bislang im internationalen Vergleich gut durch die Pandemie gekommen war, gewinnt die Zahl an Relevanz.

Gleichzeitig steht das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch: Laut dem koreanischen Fernsehsender sind unter den für Corona-Patienten vorgehaltenen 345 Intensivbetten in Seoul nur noch 54 frei. Die entsprechende Belegquote in Seoul liegt bei 84,3 Prozent und landesweit bei 66,4 Prozent.

Woran liegt das? Wie konnte es soweit kommen?

Zu wenig geboostet

Experten sehen den nachlassenden Impfschutz und die vergessene Booster-Impfung als möglichen Grund.