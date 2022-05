Streit um Abtreibungen in USA: Bundesstaaten verbieten bereits eigenständig

Dieser Wettlauf war bereits im Gange, bevor zu Wochenbeginn der Entwurf des bevorstehenden Urteils des Obersten Gerichts in Washington publik wurde, in dem, dessen konservative 6:3-Mehrheit voraussichtlich bis Juli die alleinige Verantwortung für Abtreibungen an die 50 Bundesstaaten zurückgeben will.

In Erwartung dieser Zeitenwende – ausgelöst durch Ex-Präsident Trump, der drei konservative Richterinnen und Richter installieren konnte – hatten etliche US-Staaten sogenannte „Trigger“-Gesetze vorbereitet bzw. verabschiedet. Sie treten in Kraft, wenn „Roe gegen Wade“ gekippt ist.

In Idaho, Utah, Wyoming, Nord- und Süd-Dakota, Missouri, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Louisiana, Texas, Arkansas und Mississippi heißt das: Schwangerschaftsabbrüche sind dort künftig de facto verboten. Im gegnerischen Lager befindet sich mit Washington State, Oregon und Kalifornien die gesamte Westküste – plus Hawaii. Dazu noch Nevada, Colorado und New Mexico.