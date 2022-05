Was passiert, wenn das US-Höchstgericht das Recht auf Abtreibung kippt?

Es ist die älteste und am meisten verhärtete Front im unheilbaren Werte-Krieg, der die Vereinigten Staaten von Amerika spaltet: die Frage, wie viel Autonomie Frauen über ihren Körper haben sollen. Ob sie eine Schwangerschaft in den ersten Monaten legal und in medizinisch sicherem Umfeld abbrechen dürfen – oder eben nicht.

Fast ein halbes Jahrhundert haben Frauen in den USA ein durch höchstrichterliche Entscheidung, nicht durch ein parlamentarisches Gesetz zustande gekommenes Recht darauf. Ebenso lange haben Abtreibungsgegner, angetrieben dort allem durch den Religionseifer evangelikaler Fundamentalisten, versucht, es ihnen wegzunehmen.

Und wenn nicht alles täuscht, werden sie nach dem juristischen Erdbeben, das sich am Montagabend in Washington ereignet hat, damit in diesem Sommer Erfolg haben. Das Magazin Politico wurde Nutznießer einer historischen Indiskretion in Form eines 100-seitigen Entwurfs für eine bis Anfang Juli erwartete Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Sollte sich die von Donald Trump herbeigeführte konservative 6:3-Mehrheit am „Supreme Court“ nicht in letzter Minute davon distanzieren, wird das 1973 an gleicher Stelle ergangene Grundsatzurteil „Roe versus Wade“ gekippt. Frauen verlören dann auf Bundesebene generell die Selbstbestimmung über ihren Körper. Bisher legale Schwangerschaftsabbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus (22. bis 24. Woche) würden illegal. Näheres regeln die Bundesstaaten. Je nach politischem Belieben.