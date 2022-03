Starke Explosionen in Kiew, Krieg schiebt sich Richtung Westen

Krieg schiebt sich Richtung Westen

Der Krieg verlagert sich weiter Richtung Westen und somit die Ostflanke der NATO. Eine Antwort der NATO auf die Lage ist unterwegs und soll binnen Tagen - als Abschreckung - einsatzbereit sein: Aus Husum an der NordseekĂĽste bringt die deutsche Bundeswehr das Flugabwehrraketensystem Patriot auf den Weg zur Stationierung in die Slowakei.

Während die Waffensysteme noch Richtung Südosten rollten, wurde in Brüssel über die Lage beraten. "Auch wenn es bisher keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Bündnisgebiet angegriffen wird, so können wir das nicht gänzlich ausschließen, und wir müssen vorbereitet sein", sagte Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens. "Mir ist ganz wichtig dabei, dass wir jetzt sehr intensiv darüber diskutieren: Was ist glaubwürdige Abschreckung? Und was ist dafür erforderlich?." Auf dem Tisch liegen geheime Pläne für eine dauerhafte Verstärkung der NATO im Osten.