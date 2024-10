Hamas-Chef Sinwar ist tot. Geht damit der Krieg zu Ende?

Am Ende war es General Zufall, dem Yahya Sinwar in die Falle lief. Den Alleinherrscher der militant-islamistischen Hamas-Miliz jagten Geheimdienste und Elite-Einheiten seit Jahren vergeblich. Am Mittwochnachmittag war es dann eine Routine-Patrouille, die das Feuer auf den Massenmörder und zwei bewaffnete Begleiter eröffnete.

Erst in der Nacht wurde die Leiche Sinwars in der Ruine von den Soldaten erkannt. Donnerstagabend nach DNA- und Gebissabgleich wurde der Tod offiziell. Israels Premier Benjamin Netanjahu triumphiert: „Ein schwerer Schlag gegen das Böse ist endlich gelungen.“

Doch ist der Krieg damit nicht beendet. Nicht im Gazastreifen und nicht im Norden Israels. Der Schlagabtausch mit der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah geht weiter. Auch die mit dem Iran verbündeten Schiitenmilizen aus dem Irak, Syrien und Jemen feuern weiter ihre Raketen gegen Israel.