Yahya Sinwar, Richter und Henker: Wer ist der neue Hamas-Chef?

Dabei weiß Sinwar, dass der jetzige Krieg nicht den Sieg über die israelische Armee bringen kann. Er will den bestimmenden Einfluss der Hamas in Gaza nicht verlieren. Voraussetzung dafür wäre ein baldiges Kriegsende und eine Garantie, dass es zu keinen weiteren gezielten Tötungen mehr kommt. Dann kann er die Geiseln freilassen. Danach will er die Vorherrschaft der Hamas auf das Westjordanland ausweiten. Die Konkurrenz der säkularen Fatah, die dort das Sagen hat, ausschalten.

Große Ziele, begrenzte Möglichkeiten. Auch in der Hamas-Bewegung wird Sinwars Macht und Alleinherrschaft vorerst symbolisch gewertet. Zu schnell und zu häufig waren in den letzten Monaten Israels gezielte Tötungen erfolgreich. Um die Lücken zu füllen, wären allgemeine Hamas-Wahlen notwendig. Im Gazastreifen, im Westjordanland, in der Diaspora, sogar in den israelischen Gefängnissen. Die dazu notwendige Vorbereitungszeit fehlt. Im Übergang hätte eigentlich Muhammad Ismail, der Vorsitzende des Schura-Rates, das Amt übernehmen sollen. Die graue Eminenz der Hamas und deren Schatzmeister verzichtete. Wer im Rampenlicht steht, gibt ein leichtes Ziel ab.

Personalrochaden an der Spitze der Hamas

Jetzt wird erwartet, dass Saher Dschabarin, der die militärische Führung der Hamas im Westjordanland übernommen hat, in der Praxis die laufenden Geschäfte übernimmt. Ein unerwarteter Karrieresprung. Die militärische Führung in der Westbank hatte er erst im April übernommen. Nachdem sein Vorgänger, Salah al-Aruri, in Beirut gezielt getötet worden war.