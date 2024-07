Nach Tötung des Hamas-Chefs: Droht ein großer Krieg?

Am Samstag schlug eine Rakete in der israelischen Drusenstadt Madschal Schams ein. Bei dem Anschlag mit einer Rakete, die im Iran hergestellt wird, wurden zwölf Kinder getötet. Israel drohte mit Vergeltung. Am Mittwoch wurde der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh nach Angaben der radikalislamischen Palästinenser-Organisation gezielt in Teheran, der Hauptstadt des Irans, getötet. Die Hamas macht Israel dafür verantwortlich, der Iran droht mit Rache. Was ist in den letzten Tagen genau passiert und was bedeutet der Tod des Hamas-Führers für den weiteren Verlauf des Krieges? KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter analysiert die Lage.