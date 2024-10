Warum das US-Ultimatum an Israel nur ein halbherziges ist

30 Tage habe Israel nun dafür Zeit, schreiben US-Außenminister Anthony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einem gemeinsamen Brief an Israels Regierung. Diese Warnung an Premier Benjamin Netanjahu gehört zu den schärfsten Tönen, die seit langem aus Washington zu hören waren. Schon einmal, im April, hatten die USA indirekt damit gedroht, die für Israel überlebenswichtigen Waffenexporte aus den USA zu stoppen. Damals reagierte Netanjahu schnell: Israel öffnete mehrere Grenzübergänge nach Gaza, mehr Hilfs-LKW als zuvor konnten in das Palästinensergebiet.

Forderungen der USA an Israel Mittlerweile aber stockt der Fluss der Güter wieder, die Not in Gaza ist größer denn je. Mindestens 350 LKW mit Hilfsgütern pro Tag müsse Israel nach Gaza lassen, fordern die USA nun in ihrem Ultimatum: Zudem müsse Israel Pausen bei den Kampfhandlungen einhalten, damit die Bevölkerung in Gaza geimpft und überhaupt besser geschützt werden könne. Mit seinen wichtigsten Forderungen aber konnte sich US-Präsident Joe Biden gegenüber Israels Premier bisher nicht durchsetzen: Weder wollte sich Netanjahu auf einen Waffenstillstand mit der Terrororganisation Hamas einlassen. Noch konnte Biden die Rettung der israelischen Geiseln aus Gaza erreichen. Und auch von Vorbereitungen für eine politische Zukunft des Gazastreifens oder gar die Möglichkeit eines eigenen palästinensischen Staates wollte Netanjahu bisher nichts wissen.

© APA / AFP / Bashar TALEB Zerstörung in Gaza

USA als Verbündete gegen die Hamas Das ständige amerikanische Drängen auf mehr Rücksicht auf die palästinensische Zivilbevölkerung stieß bei Netanjahu weitgehend auf taube Ohren, das sorgt für nachhaltige Spannungen zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten. Mindestens 200 Milliarden Dollar haben die USA Israel seit dessen Staatsgründung allein an Militärhilfe überwiesen, ohne die Stütze der USA hätte Israel sich in den vergangenen Jahren nicht allein verteidigen können.

Hilfe für Israel Militärhilfe

Seit dem 7. Oktober 2023 hat die Hilfe der USA knapp 18 Milliarden Dollar erreicht. Diese Zahl umfasst nach Forschungen der Brown University langjährige Verpflichtungen, Notfallausgaben, Waffenverkäufe, Militärfinanzierung und Transfers aus US-Vorräten. 20 Milliarden Dollar

beträgt der Wert der US-Waffenverkäufe an Israel, den die USA im August

Und auch seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag des Hamas-Terrorüberfalls, standen die USA unerschütterlich an der Seite Israels: Zwei Flugzeugträger wurden in die Region entsandt, auch als Drohgebärde an den Iran, dass Washington seinen kleinen Verbündeten nicht im Stich lassen würde. Bei den zweimaligen Raketenangriffen des Iran auf Israel fingen US-Geschütze zahlreiche Geschosse aus dem Mullahstaat ab. Es geht ums Überleben Warum also kann die Supermacht USA ihren Einfluss auf Israel nicht stärker geltend machen, warum den Druck auf Netanjahu nicht noch stärker erhöhen? "In einem Konflikt, in dem es um Existenzielles geht - also um das Überleben - schwindet die Fähigkeit externer Mächte, bedeutenden Einfluss auszuüben", weiß Aaron David Miller, Experte am Think Tank Carnegie Endowment for International Peace. Und in dieser existenziellen Überlebensfrage werde die USA Israel niemals alleine lassen.

Was wiederum Premier Netanjahu weiß und sich darauf verlassen kann, dass Washington unter allen Umständen seine Hilfe aufrecht erhalten wird. "Härte gegenüber Israel würde überdies als Schwäche gegenüber der Hamas interpretiert", schreibt Miller für Foreign Policy.

© APA/AFP/ANWAR AMRO Israelischer Angriff auf den Gebäudekomplex in Beirut, wo sich Hisbollah-Chef Nasrallah aufgehalten hatte