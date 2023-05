Sinan Ogan hat vor Türkei-Stichwahl noch keine Empfehlung abgegeben

Alle Blicke sind derzeit auf ihn gerichtet: Sinan Ogan, der bei der Präsidentenwahl am Sonntag in der Türkei immerhin die drittmeisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Der hochgewachsene 55-Jährige kam auf 5,2 Prozent der Stimmen, ein Zeichen für die wachsende Stärke der Nationalisten in der Türkei, die bei den Parlamentswahlen am selben Tag 22 Prozent der Wählerstimmen erhielten - verteilt auf mehrere Parteien.

Ogan führt seinen Erfolg auf die Unterstützung von Nationalisten, Kemalisten - also Anhänger des Staatsgründers Kemal Atatürk - und jungen Leuten zurück. "Sie finden uns modern", sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Seine 2,8 Millionen Wähler hätten "genug von den alten Gesichtern der Politik" - dem 69-jährigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der seit 20 Jahren an der Macht ist, und dem 74-jährigen sozialdemokratischen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu.

Stichwahl am 28. Mai

Die beiden gehen am 28. Mai in eine Stichwahl, bei der sich Ogan gerne in der Rolle des Königsmachers sähe. Aber viele politische Experten sind überzeugt, dass sich Erdogan auch ohne Ogans Unterstützung gegen Kilicdaroglu durchsetzen wird - schließlich fehlten ihm nur eine halbe Million Stimmen für einen Sieg bereits im ersten Durchgang.