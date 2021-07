Setzt die Türkei Kindersoldaten ein?

Der Sarg liegt offen im Grab, die Familie beugt sich noch einmal über den Leichnam von Ahmad Al-Salem. Verabschiedet sich wehklagend von dem 17 Jahre alten Buben. Einige Monate zuvor war der Syrer nach Libyen aufgebrochen, als Teil der sogenannten Sultan-Murad-Division. Eine Kampfgruppe, die massiv von der Türkei unterstützt, trainiert, eingesetzt wird. Eben nicht nur im syrischen Bürgerkrieg, sondern auch in anderen Konfliktgebieten, in denen die Türkei ihren Einfluss vergrößern will. Seit mehr als einem Jahr in Libyen, aber auch in Bergkarabach, an der Seite Aserbaidschans.

Und immer wieder gibt es Berichte, wonach sich unter den Kämpfern Minderjährige befinden. 150 sollen es etwa vor einem Jahr gewesen sein, die von der Türkei nach Libyen gebracht wurden.