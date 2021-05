Rückkehr nach Syrien? „Das wäre Selbstmord“

Gibran hingegen will eigentlich wieder zurück in seine Heimatstadt. Der 29 Jahre alte Syrer lebt seit fünf Jahren in einem Flüchtlingslager im Libanon, arbeitet für einen Hungerlohn für Bauern in der fruchtbaren Bekaa-Ebene. Assad habe sein Land verteidigt. Vor allem vor den Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), die Gibran aus Rakka vertrieben hatten. Seit 2017 gilt die Stadt als befreit, wird von den kurdisch dominierten „Syrischen Demokratischen Kräften“ gehalten. Auch wenn deren Verhältnis zum Assad-Regime notgedrungen besser wird (siehe unten), ist man von einer Einigung noch weit entfernt.