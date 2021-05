Syrien wählt seinen Präsidenten - der Sieger steht schon fest

Er ist überall. Nicht nur in Wahlkampfzeiten. In Uniform, im Anzug, mit Fliegerbrille, mit Bauplänen. Bashar al-Assad lächelt in Syrien von Plakaten an jeder Straßenecke, jeder Hauswand. Zur heute, Mittwoch, stattfindenden Präsidentschaftswahl hat die syrische Regierung noch einmal ordentlich nachgelegt: „Die Hoffnung ist in Arbeit“, lautet das Motto von Assads Wahlkampagne. Hoffnung auf einen Sieg muss sich Assad keine machen – er hat ihn schon in der Tasche.

Auch der US-Außenminister glaubt nicht an eine freie und faire Wahl in Syrien. Auf Twitter kritisierte er am Dienstagabend das syrische Regime einmal mehr.