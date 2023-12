Was es für uns bedeutet, wenn Trump "die USA wieder groß macht"

Und da ist nun auch noch das Urteil eines Gerichts in Colorado, das Trump die Kandidatur im Bundesstaat verbietet. Dabei ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen, darüber entscheidet das Höchstgericht der USA. Aber Kandidatur oder nicht – in Colorado hat der Republikaner ohnehin nichts zu melden, der Bundesstaat ist immer eine sichere Bank für die Demokraten.

Alles in allem: Die definitive Antwort auf Trumps Gerichtsexzesse und deren Folgen für seiner Wählbarkeit steht noch aus.

Sicher ist aber schon jetzt: Sollte der Ex-Präsident tatsächlich verurteilt werden, dürften ihm das viele seiner republikanischen Wähler übel nehmen. Dann würden ihm, das besagen die jüngsten Umfragen in den Swing States, genau jene paar Prozentpunkte an Wählerstimmen fehlen, die er für den Sieg in den jeweiligen Staaten von Nevada bis Georgia braucht.

So sehr sich Trump auch als Justiz-Opfer der Demokraten gebärdet und hofft, damit neue Unterstützer zu finden – so sehr muss er also auch fürchten, tatsächlich verurteilt zu werden. Die Frage ist nur: vor den Wahlen im November? Jede Verzögerung der Verfahren spricht für den früheren Präsidenten.

Und die Demokraten?

Und auf der anderen Seite – bei den Demokraten? Da wagte sich bisher noch kaum ein Parteigänger aus der Deckung, um einen jüngeren, agileren, frischeren Kandidaten anstelle des 81-jährigen Joe Biden aufzustellen.