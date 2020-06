Serbien-Wahl: Vučićs Partei könnte bald ohne Opposition regieren

„Lieber Präsident, Sie haben das volle Recht, stolz und zufrieden zu sein, was Sie für Serbien erreicht haben“, twitterte der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk kürzlich. „Wirtschaftlicher Erfolg“ und „starke Führung“ charakterisierten seine Amtszeit, so der EVP-Vorsitzende, der ähnliche Entwicklungen in Ungarn gleichzeitig gerne kritisiert. Und tatsächlich, alle wirtschaftlichen Errungenschaften der vergangenen Jahre kann sich Vučić auf die Fahnen heften. Auch die Corona-Krise ist – mitunter durch seine strengen Regeln – bisher relativ glimpflich verlaufen.

Serbien gilt – bei aller Erweiterungsmüdigkeit – als verhältnismäßig aussichtsreicher Kandidat auf dem Weg in die Europäische Union. Und das, obwohl Beobachter immer wieder vor einem schrittweisen Demokratieabbau warnen. „Es gibt in Serbien seit einigen Jahren einen ziemlichen Trend zum Ausbau autoritärer Herrschaft durch Vučić “, sagte Vedran Džihić vom Institut oiip im Gespräch mit der APA, in dem er auch auf ein „häufiges Augenzudrücken“ Wiens bei autoritären Tendenzen etwa in Serbien vorwirft.

Doch für die EU gibt es kaum eine Alternative zur Aufnahme Serbiens in die Gemeinschaft. Denn in der Coronavirus-Zeit wurde deutlich, dass schnell andere Player um das Einfallstor nach Europa werben, wenn Brüssel sich bitten lässt. Dass China und Russland enge Freunde sind, macht der serbische Präsident medial nur allzu gern deutlich.