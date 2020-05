Studie: Ungarn und Polen verlassen die Gruppe der Demokratien

"Nicht einmal den Anschein"

Von den 29 Staaten konnten nur 10 in die erste Kategorie eingeordnet werden. 10 werden vom Freedom House als Hybride bezeichnet, weitere 9 als autoritäre Regime. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Hybride verdreifacht, so der Bericht. Angriffe auf demokratische Institutionen wie Justiz und Rechtsstaatlichkeit, Medien und Opposition hätten sich gehäuft. Verstärkt auch in Zeiten der Corona-Krise.

„Eine größer werdende Zahl an Staatschefs versucht nicht einmal mehr den Anschein zu wahren, nach den Regeln der Demokratie zu spielen“, heißt es bei der unabhängigen Organisation, die unter anderem von der US-Regierung finanziert wird.